Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдёт в Пскове 7 января

13:44, 04 января 2020, ПАИ

7 января в 11:00 в Пскове на площадке проектного офиса «Команда 2018» (Некрасова,19) состоится семейный праздник «Рождество – время Ангелов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Ученики воскресной школы представят спектакль о рождении Спасителя в Вифлееме. Театральное действие будет сопровождаться рождественскими песнопениями и танцами. Гостей праздника также ожидает интерактивная игровая программа и выставка книг. Она познакомит читателей с произведениями русских писателей и поэтов, посвящённых Новому году и Рождеству.

Все присутствующие также смогут познакомиться с выставкой новогодних кукол из коллекции «Реставрационной мастерской Ирины Кендрали и Натальи Литвак».

Традиционно праздник проводит Псковская областная универсальная научная библиотека совместно с воскресной школой храма святителя Василия Великого (на горке). Вход на мероприятие свободный.