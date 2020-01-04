Псковские гребцы вышли на воду 4 января

13:50, 04 января 2020, ПАИ

Контрольную тренировку в формате «Рождественской гонки» провела Федерация гребли на байдарках и каноэ Псковской области на реке Великой. На старт у базы «Ника» вышли более 20 спортсменов. К псковичам присоединились представители Новгорода и Москвы.

Старты был дан в 11:00. Первым на воду вышел Артем Салкин на новой байдарке, которую в прошлом году для спортсменов отделения приобрел центр спортивной подготовки Псковской области. Дистанция составила символических 2020 метров от Ники вокруг опоры моста 50 лет октября и обратно.

«Сейчас по календарю у нас зима и мы должны проводить лыжные тренировки, но в связи с погодными условиями для подготовленных спортсменов (от 2 разряда и выше) мы проводим тренировки на воде. Очень рады, что к нам присоединились друзья из Новгорода, которые прибыли под руководством заслуженного тренера России Натальи Иваник, а также оказавшиеся в Пскове на каникулах представители московской школы», - рассказал о соревнованиях секретарь областной федерации Михаил Самарин.

Также на старт вышли и гребцы-ветераны. Температура воздуха в момент гонки составила 3 градуса по Цельсию, воды - чуть выше нуля градусов. Ветра почти не было, а в конце стартов над Великой выглянуло солнце.

Тренировку гребцов посетил представитель всероссийской федерации гребли, старший тренер основного состава сборной России, заслуженный мастер спорта Александр Иваник.