Пскович выиграл серебро в первый день чемпионата СЗФО по плаванию

18:01, 15 октября 2026, ПАИ

Псковский спортсмен, воспитанник спортшколы «Барс» Ярослав Поляков выиграл серебро чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по плаванию, который проходит в Кингисеппе. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В финальном заплыве на 200 метров баттерфляем Поляков занял второе место, показав результат 2 минуты 7 секунд. Победителем стал представитель Коми Дмитрий Никоненко.

Напомним, что весной Ярослав Поляков также удостоился серебряной медали на этой дистанции на окружном чемпионате. Всего в соревнованиях участвует 28 пловцов из Псковской области.