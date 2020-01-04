Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию

15:10, 04 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин планирует затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства.

Президент отметил, что в данный момент готовится к посланию Федеральному собранию. Он не раскрыл все темы, которые будут озвучены, но отметил, что ряд вопросов будет касаться преодоления застоя в сфере доходов граждан. Глава государства подчеркнул, что он обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, и что её необходимо преодолеть.

Послание Федеральному собранию является ежегодным обращением главы государства. Мероприятие включает в себя планы развития страны на ближайшие годы. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

В последний раз обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоялось 20 февраля 2019 года. Глава государства оценил текущее положение дел в стране и сформулировал основные задачи на будущее.