0
15:10
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
21:41
«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты
18:09
Скорые, ЖКХ, свет: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Декабрь 2019
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
21:04
Соединительный союз: В Псковской области избран новый руководитель регионального избиркома
12:49
Избран новый глава Избиркома Псковской области
14:05
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Политика

Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин планирует затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства.

Президент отметил, что в данный момент готовится к посланию Федеральному собранию. Он не раскрыл все темы, которые будут озвучены, но отметил, что ряд вопросов будет касаться преодоления застоя в сфере доходов граждан. Глава государства подчеркнул, что он обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, и что её необходимо преодолеть.

Послание Федеральному собранию является ежегодным обращением главы государства. Мероприятие включает в себя планы развития страны на ближайшие годы. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

В последний раз обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоялось 20 февраля 2019 года. Глава государства оценил текущее положение дел в стране и сформулировал основные задачи на будущее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
04 января 2020
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Избран новый глава Избиркома Псковской области
27 декабря 2019
Избран новый глава Избиркома Псковской области
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
26 декабря 2019
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
26 декабря 2019
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области
24 декабря 2019
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области

Идет загрузка...