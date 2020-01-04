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Пробег «Гдовская весна – 2020» пройдёт 4 мая

4 мая в Гдове состоится пробег «Гдовская весна – 2020». В нём примут участие сильнейшие спортсмены Псковской области, сообщает портал «Псковский спорт».

Состязания будут проводиться по улицам Гдова и дорогам вдоль берега Чудского озера. Целью и задачей пробега является популяризация в Псковской области бега на средние и длинные дистанции. Организатором пробега является администрация Гдовского района.

Соревнования начнутся в 9:00 с открытия стартового городка и начала выдачи стартовых пакетов участникам. В 10:45 - разминка перед детскими забегами, в 11:00 - начало детских забегов, в 11:40 - окончание выдачи стартовых пакетов, в 11:45 - разминка перед основным стартом, в 11:50 - ограничение автомобильного движения по маршруту полумарафона, в 12:00 - старт на дистанции 21,1, 10,55 и 5 километров (бег), в 12:05 - старт на дистанции 21,1, 10,55 и 5 километров (скандинавская ходьба), в 12:50 - начало награждения призёров детских забегов, в 13:45 - начало награждения призёров на дистанции 5 километров, в 15:15 - истечение контрольного времени полумарафона и открытие дорог для движения.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь>>>

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