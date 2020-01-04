Грибы выросли зимой в Псковской области

16:07, 04 января 2020, ПАИ

В Псковской области грибники в интернете публикуют фотографии с урожаем грибов. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, на фотографиях, размещенных в группе, пскович поделился своим урожаем лисичек. По словам других местных жителей, в районе рынка «Маяк» можно приобрести январские грибы.

Это уже не первый случай появления грибов в регионе этой зимой. Так, под конец декабря на территории Полистовского заповедника расцвели растения и проросли грибы. В настоящий момент в регионе продолжают распускаться цветы, появляться грибы, а на деревьях образовываться почки.