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Общество

Грибы выросли зимой в Псковской области

Фото: Владимир Булдыгеров

В Псковской области грибники в интернете публикуют фотографии с урожаем грибов. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Булдыгеров

В частности, на фотографиях, размещенных в группе, пскович поделился своим урожаем лисичек. По словам других местных жителей, в районе рынка «Маяк» можно приобрести январские грибы.

Фото: Владимир Булдыгеров

Это уже не первый случай появления грибов в регионе этой зимой. Так, под конец декабря на территории Полистовского заповедника расцвели растения и проросли грибы. В настоящий момент в регионе продолжают распускаться цветы, появляться грибы, а на деревьях образовываться почки. 

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