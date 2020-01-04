Енот, игуана и ящерица: Каких животных провозили через границу в Псковской области в 2019 году

16:44, 04 января 2020, ПАИ

Более 9 тысяч 400 различных животных досмотрели сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Из них около 6 тысяч 400 животных ввозились на территорию России, а около 3 тысяч следовали в обратном направлении. Чаще всего ветеринарному контролю подвергался крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, собаки, свиньи, пушные звери, зоопарковые и экзотические животные. Среди досмотренных животных был королевский питон, енот, игуана, ящерица и другие.

В ряде случаев из-за нарушений ветеринарного законодательства специалисты Россельхознадзора запрещали ввоз и вывоз животных.