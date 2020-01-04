0
16:44
Енот, игуана и ящерица: Каких животных провозили через границу в Псковской области в 2019 году
16:07
Грибы выросли зимой в Псковской области
15:10
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
12:52
Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении медведя Проши
10:30
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
09:06
Аномальная погода ждёт россиян в январе
15:26
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
Еще новости
Общество

Енот, игуана и ящерица: Каких животных провозили через границу в Псковской области в 2019 году

Игуана

Более 9 тысяч 400 различных животных досмотрели сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Енот

Из них около 6 тысяч 400 животных ввозились на территорию России, а около 3 тысяч следовали в обратном направлении. Чаще всего ветеринарному контролю подвергался крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, собаки, свиньи, пушные звери, зоопарковые и экзотические животные. Среди досмотренных животных был королевский питон, енот, игуана, ящерица и другие.

Собаки

В ряде случаев из-за нарушений ветеринарного законодательства специалисты Россельхознадзора запрещали ввоз и вывоз животных. 

Коровы

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Енот, игуана и ящерица: Каких животных провозили через границу в Псковской области в 2019 году
04 января 2020
Енот, игуана и ящерица: Каких животных провозили через границу в Псковской области в 2019 году
Грибы выросли зимой в Псковской области
04 января 2020
Грибы выросли зимой в Псковской области
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
04 января 2020
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении медведя Проши
04 января 2020
Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении медведя Проши
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
04 января 2020
Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января
Аномальная погода ждёт россиян в январе
04 января 2020
Аномальная погода ждёт россиян в январе
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
03 января 2020
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
03 января 2020
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...