Фестиваль русских каш прошёл в Порхове

18:29, 04 января 2020, ПАИ

4 января в Порхове в рамках второго межмуниципального фестиваля русских каш «Вернем каши на столы наши» все желающие смогли продегустировать традиционные и необычные каши. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие проходило в городском парке и его посетили несколько сотен человек. В рамках фестиваля свое кулинарное мастерство продемонстрировали более 20 участников. Лучшей была признана каша из чечевицы, которую приготовили кулинары из Порхова. Также все желающие продегустировали и другие блюда, в основе которых были русские каши. Например, карп фаршированный крупой или клецки из каши, а также гороховая каша.

Кроме того, на фестивале для гостей работали концертные и интерактивные площадки с русскими народными песнями, фольклорными играми и забавами.

Фестиваль направлен на возрождение национальных традиций русской кухни и представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, которые представляют исконно русские рецепты каш.