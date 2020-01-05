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Общество

Гарик Харламов о псковичах: Мной было сказано не «псы», а «пскцы»

Comedy Club, игра "По слову"

Актёр и юморист Гарик Харламов объяснил в своем Instagram, что в выпуске развлекательного шоу Comedy Club он назвал жителей Пскова не «псами», а «пскцами».

«Мной было сказано не «псы», а «пскцы»! От имени якобы пьяного мэра в конкурсе импровизации! Это огромная разница», – объяснил Гарик Харламов.

В эфире Comedy Club в рамках игры «По слову» Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов импровизировали «предвыборную речь перед жителями Пскова», в которой от первого и прозвучало слово «пскцы», возмутившее некоторых псковичей, поскольку они расслышали слово «псы».

Instagram Гарика Харламова

«Мне кажется, из Пскова вышли в твою сторону», – обратился к коллеге в ходе юмористического номера Тимур Батрутдинов.

Видеозапись выступления Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова доступна на официальной странице Comedy Club в Instagram @comedyclubru.

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