Гарик Харламов о псковичах: Мной было сказано не «псы», а «пскцы»

10:22, 05 января 2020, ПАИ

Актёр и юморист Гарик Харламов объяснил в своем Instagram, что в выпуске развлекательного шоу Comedy Club он назвал жителей Пскова не «псами», а «пскцами».

«Мной было сказано не «псы», а «пскцы»! От имени якобы пьяного мэра в конкурсе импровизации! Это огромная разница», – объяснил Гарик Харламов.

В эфире Comedy Club в рамках игры «По слову» Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов импровизировали «предвыборную речь перед жителями Пскова», в которой от первого и прозвучало слово «пскцы», возмутившее некоторых псковичей, поскольку они расслышали слово «псы».

«Мне кажется, из Пскова вышли в твою сторону», – обратился к коллеге в ходе юмористического номера Тимур Батрутдинов.

Видеозапись выступления Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова доступна на официальной странице Comedy Club в Instagram @comedyclubru.