Гарик Харламов о псковичах: Мной было сказано не «псы», а «пскцы»
Актёр и юморист Гарик Харламов объяснил в своем Instagram, что в выпуске развлекательного шоу Comedy Club он назвал жителей Пскова не «псами», а «пскцами».
«Мной было сказано не «псы», а «пскцы»! От имени якобы пьяного мэра в конкурсе импровизации! Это огромная разница», – объяснил Гарик Харламов.
В эфире Comedy Club в рамках игры «По слову» Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов импровизировали «предвыборную речь перед жителями Пскова», в которой от первого и прозвучало слово «пскцы», возмутившее некоторых псковичей, поскольку они расслышали слово «псы».
«Мне кажется, из Пскова вышли в твою сторону», – обратился к коллеге в ходе юмористического номера Тимур Батрутдинов.
Видеозапись выступления Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова доступна на официальной странице Comedy Club в Instagram @comedyclubru.