Ресторанные блюда с высоким риском отравления назвал Роспотребнадзор

09:49, 05 января 2020, ПАИ

Роспотребнадзор рассказал, какие блюда чаще остальных вызывают отравление и инфекционные заболевания из-за халатного отношения к выполнению обязанностей сотрудников ресторанов. На сайте ведомства сообщается, что наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты) и студень.

Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. «С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Если после ужина в ресторане появились симптомы отравления, специалисты Роспотребнадзора посоветовали обращаться к врачу для оказания квалифицированной помощи и сбора доказательств.

Также необходимо сохранить чек из ресторана или выписку по банковскому счету, которые вместе с копией медицинского заключения и претензией будет необходимо направить владельцу ресторана заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если эти действия ни к чему не привели, можно обращаться с жалобами как в суд, так и в Роспотребнадзор.