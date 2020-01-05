60-летняя женщина попала под колеса автомобиля в Пскове

13:05, 05 января 2020, ПАИ

60-летняя женщина попала под колеса автомобиля в Пскове 4 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 12:05 у дома 20/7 на улице Максима Горького автомашина Toyota Avensis под управлением 52-летнего водителя сбила псковичку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

По предварительным данным, женщина получила ссадина левого локтя и ушибла поясницу, госпитализация пострадавшей не потребовалась. Водитель был в трезвом состоянии.

В ведомстве призвали участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.