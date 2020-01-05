Уголовная ответственность грозит молодому водителю из Островского района за нетрезвое вождение автомобиля
Уголовная ответственность грозит 26-летнему жителю Островского района за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодого человека, который управлял автомашиной ВАЗ-21083, полицейские остановили 4 января около 13:00 на 127-м километре автодороги Печоры – Вышгородок. Ранее он подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.
Отмечается, что водителя могут привлечь к ответственности по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.