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Общество

Названы самые дешевые автомобили в России

В начале 2020 года в России самым дешевым автомобилем признан седан Lada Granta. Его стоимость составляет всего 455 тысяч 900 рублей, пишет «Российская газета».

На втором и третьем местах оказались хэтчбек и лифтбек Lada Granta. Обе машины стоят 472 тысячи 900 рублей. На четвертой строчке расположился универсал Lada Granta. Его можно приобрести за 482 тысячи 900 рублей. Пятый в списке стал седан Datsun on-DO. Японскую иномарку можно приобрести за 490 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли внедорожник Lada 4x4 (538 тысяч 900 рублей), хэтчбэк Datsun mi-DO (555 тысяч рублей), универсал Lada Granta Cross (574 тысячи 900 рублей), седан Renault Logan (577 тысяч рублей)и хэтчбэк Renault Sandero (577 тысяч рублей).

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