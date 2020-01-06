Названы самые дешевые автомобили в России

09:10, 06 января 2020, ПАИ

В начале 2020 года в России самым дешевым автомобилем признан седан Lada Granta. Его стоимость составляет всего 455 тысяч 900 рублей, пишет «Российская газета».

На втором и третьем местах оказались хэтчбек и лифтбек Lada Granta. Обе машины стоят 472 тысячи 900 рублей. На четвертой строчке расположился универсал Lada Granta. Его можно приобрести за 482 тысячи 900 рублей. Пятый в списке стал седан Datsun on-DO. Японскую иномарку можно приобрести за 490 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли внедорожник Lada 4x4 (538 тысяч 900 рублей), хэтчбэк Datsun mi-DO (555 тысяч рублей), универсал Lada Granta Cross (574 тысячи 900 рублей), седан Renault Logan (577 тысяч рублей)и хэтчбэк Renault Sandero (577 тысяч рублей).