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Общество

Рождественский сочельник наступил у православных христиан

6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова. Этим днём завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.

По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).

На праздник Рождества Христова литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с всенощным богослужением. В это время предстоятель Русской православной церкви по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя.

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