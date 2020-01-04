Спортивно-игровой праздник на воде пройдёт в Пскове 8 января

09:46, 06 января 2020, ПАИ

8 января в Пскове в зале универсального спортивного комплекса «Олимп» (деревня Борисовичи) состоится спортивно-игровой праздник на воде секции «Акваклуб», сообщает портал «Псковский спорт».

Регистрация участников мероприятия будет проходить с 10:15 до 10:45, а в 11:00 состоится торжественный парад и открытие праздника.

Соревнования продлятся с 11:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00. В ходе состязаний пройдут заплывы на 25 метров вольным стилем и кролем на спине, детские и семейные эстафеты. После соревнований состоится награждение победителей и торжественное закрытие.