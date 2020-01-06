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Общество

Более 300 правоохранителей будут дежурить в рождественскую ночь в Псковской области

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Псковской области для обеспечения безопасности во время проведения богослужений будут задействованы свыше 300 сотрудников полиции и Росгвардии, члены народных дружин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне. Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений, места их проведения обследуют полицейские и возьмут под усиленную охрану.

Всего для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать 235 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 63 народных дружинника и 14 представителей частных охранных организаций.

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