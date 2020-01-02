Псковичку задержали росгвардейцы за кражу из магазина
В Пскове местная жительница похитила спиртное из магазина на улице Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщение о том, что из торгового зала магазина похитили бутылку коньяка, поступило 5 января в 20:50 – работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал псковичку, которая похитила алкоголь. Её передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.