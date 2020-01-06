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Общество

В пять раз хотят увеличить штраф за проезд перед приближающимся поездом в России

В России планируют в пять раз повысить штраф для автомобилистов за выезд на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Соответствующий законопроект рассмотрят на одном из пленарных заседаний Госдумы в феврале, пишет «Парламентская газета».

Сейчас штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей. В случае принятия законопроекта водителям за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда придётся платить пять тысяч рублей.

В Правительстве РФ считают, что увеличение административного штрафа уменьшит количество тех, кто проезжает на другую сторону при закрытом шлагбауме или красном свете светофора. Согласно данным МВД, ежегодно в России автомобили и поезда сталкиваются около 300 раз. 

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