Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством

13:43, 06 января 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к жителям Псковской области с Рождественским посланием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка отметил, что для каждого, кто в своей жизни ищет встречи с Богом, весть о Рождестве Христовом, о совершившемся чуде Боговоплощения, о том, что отныне «с нами Бог», отзывается в сердце радостью и надеждой.

«В мир, «приклонив Небеса», явился Спаситель, чтобы совершить домостроительство нашего спасения, избавить род человеческий от греха и смерти, нас, «долу поникших», воздвигнуть и восстановить, обновить и просветить, вновь привести в наследие к Богу, - говорится в послании. – В эти праздничные дни восхвалим родившегося Господа словами Рождественского ирмоса: «Христос рождается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися».

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме в пещере, где находили приют местные пастухи. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая волхвам путь к новорожденному, и они принесли к нему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост.