Подростка сбил автомобиль в Пскове
В Пскове автомобиль сбил подростка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
ДТП произошло 5 января около 21:05 у дома №7 на улице Мирной. 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при движении по дворовой территории сбил 16-летнего подростка.
По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получил гематому височной области слева и ушиб левого коленного сустава. Подростка в больницу не госпитализировали.