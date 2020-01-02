Мошенники обманули российскую семью, которая хотела отдохнуть в Эстонии

15:36, 06 января 2020, ПАИ

Интернет-мошенники обманули российскую семью из четырёх человек, которая хотела провести новогодние каникулы в Пярну (Эстония), пишут эстонские СМИ.

Россияне воспользовались порталом Airbnb, где оплатили своё проживание в эстонской гостинице. Приехав на место, они узнали, что никакой брони для них нет, и что деньги за гостиницу они перевели мошенникам.

В ходе разбирательств выяснилось, что мошенники создали на портале Airbnb лжеаккаунты для десятка гостиниц Пярну, а после предлагали доверчивым гражданам якобы провести отдых в Эстонии по цене в десятки раз ниже обычной.

Пока жертвами мошенников стала одна российская семья, однако неизвестно, сколько предложений злоумышленники успели сделать доверчивым гражданам.

Российская семья не захотела писать заявление в Эстонии, решив, что быстрее и удобнее это будет сделать на родине. По этой причине, из-за отсутствия заявления эстонские полицейские ничего не могут предпринять по данному факту мошенничества. Однако полиция Эстонии сейчас выясняет обстоятельства и опрашивает гостиницы, для которых были созданы лжеаккаунты. При этом эстонские стражи порядка просят всех обманутых клиентов обращаться в полицию.

По словам представителя портала Airbnb, лжеаккаунты эстонских гостиниц с портала уже удалены.