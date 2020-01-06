В Тюмени три свиньи зашли в магазин за коньяком

16:10, 06 января 2020, ПАИ

В Тюмени три свиньи сбежали от хозяев, гуляли по городу, а после зашли в магазин, где разбили полку с алкоголем и слизали с пола коньяк. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Покинув загон частного дома, свинья гуляли по городу. Местные жители делали фото и видео с самостоятельно разгуливающими по городским улицам поросятами, а также кормили их. После этого свиньи зашли в магазин. Там они разбили две бутылки коньяка и стали лакать напиток с пола. По словам очевидцев, поросята не только выпили коньяк, но и закусили зеленью с полок.

Местные жители под постом пошутили, что свиньи пришли в магазин за коньяком, чтобы проводить свой год [2019 год – год Желтой земляной свиньи - ПАИ].