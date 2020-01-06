Правила выдачи шенгенских виз изменятся с февраля

17:32, 06 января 2020, ПАИ

С 2 февраля вступят в силу новые правила выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте Совета Европейского союза.

В соответствии с новыми правилами, несколько возрастет консульский сбор. В тех странах, где он составлял 60 евро, он увеличится до 80 евро. А там, где консульский сбор составлял 35 евро, он увеличился до 40. В число этих стран входит и Россия.

Кроме того, увеличится и максимальный период, за который можно подавать заявление на визу. Раньше он составлял 3 месяца, с 2 февраля он увеличится до 6 месяцев. При этом минимальный срок при обращении за визой останется прежним – 15 календарных дней. Также по новым правилам большее внимание будет уделяться наличию медицинской страховки для въезжающих в страны шенгенской зоны.

Помимо этого, все страны с февраля будут учитывать положительную визовую историю. Например, в случае положительного опыта двухгодичной шенгенской визы в одну страну, можно будет рассчитывать на пятилетнюю визу в другую.

Шенгенская виза дает право на въезд в 26 стран Европы, 22 из которых входят в Европейский союз. Количество заявителей, обращающихся за шенгенскими визами, непрерывно растет с каждым годом.