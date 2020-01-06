В Псковской области Рождество отметили проведением 89 праздничных мероприятий
Во время рождественских мероприятий сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В Псковской области мероприятия, посвященные Рождеству Христову, были проведены в 53 населенных пунктах. В рамках праздника было проведено 89 мероприятий.
Вместе с полицией охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники Росгвардии. Отмечается также, что во время мероприятий чрезвычайных происшествий и нарушений допущено не было.