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Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователей популярного мессенджера предупредили о возможном вирусе, сообщает газета Известия.

Под видом поздравлений с Новым годом пользователям рассылают ссылки на веб-страницы, которые заражены вирусами. Переходя на такой ресурс, пользователь передает хакерам доступ к личным данным.

Отмечается также, что пользователи могут быть подвергнуты инвазивной рекламе и будут вынуждены предоставлять конфиденциальные данные или регистрироваться для подписки на нежелательные услуги. В зоне риска смартфоны операционной системы Android и iOS.

Напомним, что уязвимость в работе мессенджера была обнаружена в декабре прошлого года.

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