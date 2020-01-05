0
16:58
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
15:26
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
09:43
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
17:17
Издательство «Пальмир» отметит 20-летие в Пскове
17:20
Джанго неосвобожденный: «Холоп» – семейная «сказка» Клима Шипенко о перевоспитании рабством
22:21
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
21:28
ПАИ-live c Павлом Волковым: Как встретит Новый год Псков и что изменится в облике областного центра
Еще новости
Культура

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.

Мультфильм «Холодное сердце-2» от компании Disney собрал 1,325 млрд долларов. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат в ноябре прошлого года. Предыдущими рекордсменами по кассовым сборам среди мультфильмов были «Суперсемейка-2», которому удалось собрать 1,243 млрд долларов, а также первая часть «Холодного сердца», которая собрала 1,281 млрд долларов.

Добавим, что самым кассовым фильмом в истории считается «Мстители. Финал», который собрал 2,797 млрд долларов в прокате по всему миру. На втором месте по кассовому сбору расположился фильм «Аватар», который собрал 2,789 млрд долларов. Третье место досталось фильму «Титаник», чьи сборы составили 2,187 млрд долларов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
05 января 2020
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
03 января 2020
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
03 января 2020
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
Издательство «Пальмир» отметит 20-летие в Пскове
29 декабря 2019
Издательство «Пальмир» отметит 20-летие в Пскове
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
27 декабря 2019
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
25 декабря 2019
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе
24 декабря 2019
Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе
Псковская область улучшила позиции в Национальном туристическом рейтинге
22 декабря 2019
Псковская область улучшила позиции в Национальном туристическом рейтинге

Идет загрузка...