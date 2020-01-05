Был определен самый кассовый мультфильм в истории

12:43, 07 января 2020, ПАИ

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.

Мультфильм «Холодное сердце-2» от компании Disney собрал 1,325 млрд долларов. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат в ноябре прошлого года. Предыдущими рекордсменами по кассовым сборам среди мультфильмов были «Суперсемейка-2», которому удалось собрать 1,243 млрд долларов, а также первая часть «Холодного сердца», которая собрала 1,281 млрд долларов.

Добавим, что самым кассовым фильмом в истории считается «Мстители. Финал», который собрал 2,797 млрд долларов в прокате по всему миру. На втором месте по кассовому сбору расположился фильм «Аватар», который собрал 2,789 млрд долларов. Третье место досталось фильму «Титаник», чьи сборы составили 2,187 млрд долларов.