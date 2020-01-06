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Общество

Полицейские и школьники поздравили с Рождеством псковских водителей

Фото пресс-службы УМВД России по городу Пскову

Сотрудники ГИБДД вместе с учащимися лицея №8 и сотрудниками военной автомобильной инспекции организовали профилактическую акцию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Фото пресс-службы УМВД России по городу Пскову

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло – детям» ребята отправились на Рижский проспект с призывом соблюдать правила дорожного движения. Учащиеся школы, участники отряда юных инспекторов дорожного движения нарядились в праздничные костюмы и отправились раздавать автомобилистам памятки и пожелания, которые сделали сами. Ребята и сотрудники ГИБДД поздравляли водителей и их пассажиров с наступающим Рождеством, напоминая о соблюдении ПДД.

Дорожные полицейские считают, что подобные акции положительно влияют на водителей, которые действительно будут осторожными и внимательными за рулем.

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