В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
6 января вечером на улице Труда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сообщается, что недалеко от дома №47 по улице Труда 48-летний водитель автомобиля Субару не уступил дорогу автобусу ЛИаз. В результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Женщина получила ушиб коленного сустава. По данному факту проводится проверка.