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Общество

Александр Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республику ожидает сложный год, передают РИА Новости.

Во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске белорусский лидер заявил, что необходимо достойно пройти сложный период, чтобы сохранить страну и независимость.

«Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», - добавил Александр Лукашенко. О непростом периоде белорусский президент упоминал еще в своем новогоднем обращении.

«В прошлом году мы сохранили мир и покой на нашей земле», - подчеркнул белорусский президент, добавив, что только благодаря единству удается пережить непростые времена.

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