Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показа «Каштанки» в Пскове

16:01, 07 января 2020, ПАИ

Актриса, режиссер театра и кино, а также уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о возобновлении показа спектакля. Об этом Юлия Пересильд сообщила в своем Instagram.

В своем посте актриса обратилась к своим коллегам, актерам Пушкинского театра, поздравив их с Рождеством. Она также рассказала, что ходила с дочками на спектакль «Метель».

«Все время удивляются вашему сочинительству!!! Придумать играть на трубах», - изумленно добавила Юлия Пересильд.

Актриса упомянула и о возобновлении показа спектакля «Каштанка» с 4 февраля 2020 года.

7 февраля 2018 года на сцене Псковского театра драмы состоялась премьера в постановке Юлии Пересильд. В спектакле «Каштанка» Юлия Пересильд выступила в качестве режиссера-постановщика. Это стало подарком ее родному городу.

В основе спектакля лежит смелы и парадоксальный режиссерский ход. Актриса свободно владеет режиссерским инструментарием, поскольку ее учителем стал легендарный педагог ГИТИСа Олег Кудряшов.

В своем интервью перед премьерой спектакля Юлия Пересильд выразила желание, чтобы в Псковском драмтеатре был спектакль, ориентированный на молодёжь.