Граждане России могут без визы побывать в 118 странах

09:04, 08 января 2020, ПАИ

Наличие гражданства России позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы — ее наличие либо не требуется вовсе, либо получить ее можно по прибытии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на составителя ретинга паспортов-компанию Henley&Partners.

В 2019 году Россия договорилась о безвизовом режиме с четырьмя странами: Саудовской Аравией, Мьянмой, Мальдивами, Сьерра-Леоне и Суринамом. При этом аналогичные условия перестали действовать в отношении Албании (разрешался безвизовый въезд для россиян в летний период), Бенина, Омана, Джибути и Сирии.

Первые три места рейтинга по-прежнему занимают Япония, Сингапур, а также Германия и Южная Корея (делят третью позицию). Их граждане могут без визы посещать 191, 190 и 189 государств соответственно. Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию — 43-ю — занимает Украина. При этом в 2019 году она потеряла два места. Россия находится на 51-м месте, что на три позиции хуже, чем в 2019 году.