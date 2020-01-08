Украинцам усложнят въезд в Евросоюз

10:04, 08 января 2020, ПАИ

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщает РИА Новости.

Изменения связаны с запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований. Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составить семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной. Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета.

Помимо украинцев, нововведение также коснется канадцев и британцев, отмечается в статье. Сейчас для граждан Украины, посещающих Евросоюз, в течение 90 суток действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. Права на работу или учебу действующий безвизовый режим не дает.