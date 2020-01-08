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Общество

Жители Псковской области стали чаще оформлять визы в Эстонию

В псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года принято 1297 визовых ходатайств, что на 14,4% больше, чем в декабре 2018 года. Об этом сообщает LETA/BNS со ссылкой на пресс-службу МИДа Эстонии.

В декабре прошлого года генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге приняло 6529 ходатайств. Это на 49,13% больше, чем в декабре 2018 года.

Посольство Эстонии в Москве в ноябре приняло 5718 ходатайств и в декабре 4903 ходатайства о въездных визах. Прирост числа ходатайств в сравнении с ноябрем и декабрем 2018 года составил, соответственно, 18,46% и 20,85%.

 

 

В Минске посольство Эстонии в декабре прошлого года приняло 914 визовых ходатайств, что на 24,52% больше, чем в декабре 2018 года.

 

Пресс-секретарь добавил, что почти 90% выданных в декабре в Москве и Пскове виз были многократными Шенгенскими визами.

 

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