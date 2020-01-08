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Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова

Фото из Telegram-канала "Псковский спорт"

Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова, сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

В декабре Игнат Силин, номер 95 команды Торнадо 2011-2012 годов рождения, шёл с мамой по «Ленте». На мальчике была фирменная куртка команды «Торнадо», на которую и обратил внимание Николай Жердев, приехавший в Псковскую область ради посещения Никандровой Пустыни. Спортсмен поинтересовался у Игната играет ли он в какой-то команде.

«Игнат и Николай сфоткались и завертелось. Николай сказал, что мог бы провести мастер-класс для команды Игната. Мама написала тренеру Виктору Анисимову, тренер - Ивану Штылину [руководитель Ледового дворца в Пскове - ПАИ] и 7 января это случилось: Жердев приехал с мастер-классом», - сообщает канал.

 

 

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