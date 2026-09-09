Псковская команда сыграет в международном Суперкубке «КЭС-Баскет»

11:29, 09 сентября 2026, ПАИ

Псковичи, серебряные призёры прошлого розыгрыша Суперфинала школьной лиги «КЭС-Баскет» поборются за международный Суперкубок «КЭС-Баскет», который пройдёт в Москве с 16 по 19 сентября. Об этом сообщает «Федерация баскетбола Псковской области».

В юношеском турнире сыграют команды из Белоруссии, Абхазии, Монголии, Узбекистана, Казахстана, Турции и России. Ученики Псковского гуманитарного лицея будут представлены командой «Россия-2».

В составе псковского коллектива – Семён Ефимов, Даниил Череп, Александр Горбатов, Михаил Пайст, Ашот Михаелян, Степан Качнов, Данила Марков, Павел Назаров, Даниил Попов и Даниил Горбачик. Тренер команды – Эдуард Михайлов.