«Луки-Энергия – 2» сыграла вничью с «Динамо-Карелией»

10:19, 09 сентября 2026, ПАИ

Великолукский клуб «Луки-Энергия – 2» на выезде сыграл вничью с «Динамо-Карелией» со счётом 1:1 в матче чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Динамовцы открыли счёт во втором тайме благодаря голу Игната Ермолаева, однако уже спустя три минуты великолукский футболист Степан Глебов сравнял счёт. Треть матча «Луки-Энергия – 2» играла в большинстве из-за удаления вратаря хозяев Артёма Пикина, однако воспользоваться численным преимуществом дублёры не смогли.

По итогам матча «Псков» сохранил первое место в турнирной таблице, превосходя «Луки-Энергию – 2» на два очка. Следующая игра между великолукской командой и «Динамо-Карелией» состоится сегодня, 9 сентября.