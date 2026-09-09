Псковский баскетбольный арбитр Денис Аторин прошёл центральный семинар судей и комиссаров РФБ

12:12, 09 сентября 2026, ПАИ

Псковский арбитр Денис Аторин прошёл предсезонный центральный семинар для судей и комиссаров, организованный Российской федерацией баскетбола (РФБ). Мероприятие прошло в Московской баскетбольной академии, сообщил судья из Пскова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Участники, разделённые на три потока, освоили 54-часовую программу, посвящённую изменениям в официальных правилах баскетбола, методическим рекомендациям по итогам сезона, механике тройного судейства, системе видеоповторов и другим ключевым темам. Всего в семинаре приняли участие 107 судей и 36 комиссаров.

Для Дениса Аторина этот семинар стал очередным этапом в карьере. Псковский арбитр вошёл в топ-3 лучших судей Высшей лиги по итогам сезона. В прошедшем сезоне он дебютировал в женской Премьер-лиге, отсудив матч между красноярским «Енисеем» и ивановской «Энергией», а также работал на решающих играх Высшей лиги, включая финальную серию в Тобольске.

Аторин успешно сдал экзамены по физической подготовке, правилам баскетбола и регламентам.