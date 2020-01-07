Похититель виски из Пскова попался во время второй попытки

12:02, 08 января 2020, ПАИ

7 января около 15:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы пояснили, что в магазине находится гражданин, который 6 января похитил из торгового зала бутылку виски.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, подозреваемый был задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.