Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством

13:27, 08 января 2020, ПАИ

7 января, в праздник Рождества Христова, воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах посетили Пушкиногорский дом ветеранов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Перед началом рождественского концерта с поздравительным словом к присутствующим обратился настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Иванов, который поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником Рождества. Юные участники концерта исполнили тропарь праздника, а также песни и стихотворения, посвященные Рождеству Христову. В конце своего выступления ребята вручили ветеранам изготовленные своими руками вифлеемские звезды.

Директор Пушкиногорского дома ветеранов Татьяна Васильева поблагодарила ребят за прекрасное выступление, для которых праздник продолжился вручением подарков и чаепитием в воскресной школе.