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Общество

Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством

7 января, в праздник Рождества Христова, воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах посетили Пушкиногорский дом ветеранов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Перед началом рождественского концерта с поздравительным словом к присутствующим обратился настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Иванов, который поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником Рождества. Юные участники концерта исполнили тропарь праздника, а также песни и стихотворения, посвященные Рождеству Христову. В конце своего выступления ребята вручили ветеранам изготовленные своими руками вифлеемские звезды.

Директор Пушкиногорского дома ветеранов Татьяна Васильева поблагодарила ребят за прекрасное выступление, для которых праздник продолжился вручением подарков и чаепитием в воскресной школе.

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