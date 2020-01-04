Названы самые качественные российские товары

16:56, 08 января 2020, ПАИ

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете» назвал продукцию, изготовленную в России, которая может конкурировать на международном рынке. По его словам, в России производят качественное мороженое, печенье и кондитерские изделия.

«Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — добавил он. Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса птицы выше, чем у Европы и США. Кроме того, Россия успешно конкурирует на рынке круглого риса.

Максим Протасов подчеркнул, что в стране учатся делать высококачественные сыры и вино. Он также выразил надежду, что Россия станет конкурентной и в производстве органической продукции.