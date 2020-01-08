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Общество

Выходить на работу уже со 2 января предложил Геннадий Онищенко

Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на безделье россиян во время продолжительных новогодних каникул и в очередной раз высказался за сокращение праздников.

По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются «бдением перед телевизором». Безделье, уверен Онищенко, приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем.

Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран. «Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший главный санитарный врач страны в интервью Ura.ru.

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