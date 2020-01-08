В аэропортах опять разрешили курить

17:31, 08 января 2020, ПАИ

С 8 января в российских аэропортах снова разрешили курить, сообщает Lenta.ru.

В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны оснастить вентиляцией. Пользоваться курилками разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и тем, кто следует транзитом.

Московский аэропорт Шереметьево вернет в начале 2020 года 14 курилок, однако точная дата их появления пока не установлена. В аэропорту Домодедово рассказали, что все бывшие курилки были переоборудованы, теперь комнаты для курения сделают на новых площадях. В столичном Внуково не демонтировали оснащенные комнаты, поэтому аэропорт вернет курилки в ближайшее время.

Курение на территории российских аэропортов запретили в 2013 году.