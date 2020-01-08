0
15:00
Мокрый снег прогнозируется в Псковской области в первый рабочий день нового года
13:27
Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством
09:35
До +5 градусов ожидается в Псковской области 8 января
14:51
Оправдались прогнозы о возникновении очередей на границе России с Эстонией и Латвией
13:31
Полицейские и школьники поздравили с Рождеством псковских водителей
09:42
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
08:57
В Пскове ожидается теплая погода с осадками
Еще новости
Общество

В аэропортах опять разрешили курить

С 8 января в российских аэропортах снова разрешили курить, сообщает Lenta.ru.

В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны оснастить вентиляцией. Пользоваться курилками разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и тем, кто следует транзитом.

Московский аэропорт Шереметьево вернет в начале 2020 года 14 курилок, однако точная дата их появления пока не установлена. В аэропорту Домодедово рассказали, что  все бывшие курилки были переоборудованы, теперь комнаты для курения сделают на новых площадях. В столичном Внуково не демонтировали оснащенные комнаты, поэтому аэропорт вернет курилки в ближайшее время.

Курение на территории российских аэропортов запретили в 2013 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Мокрый снег прогнозируется в Псковской области в первый рабочий день нового года
08 января 2020
Мокрый снег прогнозируется в Псковской области в первый рабочий день нового года
Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством
08 января 2020
Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством
До +5 градусов ожидается в Псковской области 8 января
08 января 2020
До +5 градусов ожидается в Псковской области 8 января
Оправдались прогнозы о возникновении очередей на границе России с Эстонией и Латвией
07 января 2020
Оправдались прогнозы о возникновении очередей на границе России с Эстонией и Латвией
Полицейские и школьники поздравили с Рождеством псковских водителей
07 января 2020
Полицейские и школьники поздравили с Рождеством псковских водителей
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
07 января 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
В Пскове ожидается теплая погода с осадками
07 января 2020
В Пскове ожидается теплая погода с осадками
Псковская область выполнила план по нацпроекту «Демография»
06 января 2020
Псковская область выполнила план по нацпроекту «Демография» 4

Идет загрузка...