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Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в интернете

В школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите, сообщает газета «Известия».

Министерство просвещения одобрило такую идею Общественной палаты. Программа предмета будет изменена после утверждения новых образовательных стандартов. Предполагается, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их. Среди главных опасностей, поджидающих школьников в сети, эксперты называют кибербуллинг (травлю в интернете), а также возможность нарваться на мошенников или педофилов.

После утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов будет проведена работа по обновлению школьных программ.

 

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