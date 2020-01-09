Мужчина сгорел в своём доме в Невельском районе
77-летний мужчина сгорел в своем доме в деревне Усть-Долыссы Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел 7 января в 22:55, огонь уничтожил кровлю жилого дома. Труп хозяина жилища нашли пожарные. Неосторожное обращение с огнем мужчины рассматривается как предположительная причина возгорания.
Кроме того, в ведомстве назвали предположительную причину пожара в доме на улице Ручьевской в Гдове, в результате которого погиб его 73-летний владелец. Возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилого строения. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 8 января в 7:47. Жилой дом и сарай, которые находились под одной кровлей, выгорели изнутри.