Эксперт: Возвращение в рабочий ритм займёт около двух недель

09:27, 09 января 2020, ПАИ

Возвращение в рабочий ритм и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель, рассказал руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин. Об этом пишет ТАСС.

«Надо придерживаться своего рабочего графика - вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные, - отметил специалист. - Полная адаптация к новому ритму происходит в течение двух недель».

Калинкин добавил, что нормой для взрослого человека является семь-девять часов сна. Просыпаться лучше всего рано и засыпать, соответственно, тоже раньше. Оптимальный интервал отхода ко сну и пробуждения - с 10 часов вечера до семи часов утра. Постоянный недосып может привести к дневной сонливости, ухудшению настроения, а также к расстройству пищевого поведения. Для поддержания бодрости человек начинает потреблять больше кофе и сладкого, что в дальнейшем также скажется на качестве сна, пояснил сомнолог. Чтобы быстро засыпать и иметь крепкий сон, сомнолог рекомендует в вечерние часы ограничить количество света в комнате, в том числе минимизировать свечение экранов телевизоров, компьютеров и телефонов.

«Наличие темноты - это пусковой механизм для выработки мелатонина, гормона ночи», - пояснил Александр Калинкин.

Второе правило - свести к минимуму употребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня. Также не стоит пить алкогольные напитки и курить, так как алкоголь фрагментирует сон и провоцирует более ранее пробуждение, что может привести к хронизации проблем со сном.

«Еще одно правило - ограничение калорийности пищи в вечерние часы, особенно легких углеводов, которые тоже могут ухудшить качество сна», - заключил специалист.