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Спорт

В Пскове наградили победителей cпартакиады среди предпринимателей и организаций

В Пскове наградили победителей cпартакиады среди предпринимателей и организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Спортивное мероприятие проходило с августа по конец ноября, и в нем приняли участие 25 предприятий Пскова и 350 спортсменов.

Участники соревновались по следующим направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, шахматы, квиз, компьютерный спорт, мини-футбол.

По итогам первое место заняла команда СРП «Простория», второе место - команда «Экокабель», третье место - «Псковвтормет».

Организатором спартакиады стал комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова. Партнёр турнира - псковское региональное отделение Союза машиностроителей России.

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