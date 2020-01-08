В Пскове наградили победителей cпартакиады среди предпринимателей и организаций
В Пскове наградили победителей cпартакиады среди предпринимателей и организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Спортивное мероприятие проходило с августа по конец ноября, и в нем приняли участие 25 предприятий Пскова и 350 спортсменов.
Участники соревновались по следующим направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, шахматы, квиз, компьютерный спорт, мини-футбол.
По итогам первое место заняла команда СРП «Простория», второе место - команда «Экокабель», третье место - «Псковвтормет».
Организатором спартакиады стал комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова. Партнёр турнира - псковское региональное отделение Союза машиностроителей России.