Пропавшего 45 лет назад великолучанина разыскивает его сын

09:58, 09 января 2020, ПАИ

71-летнего Владимира Сапогова разыскивают родственники в Великолукском районе, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области.

По имеющейся информации, летом 1975 года мужчина взял охотничье ружье и уехал на мотоцикле из своего дома, расположенного в деревне Новоселки Великолукского района. Неподалеку от деревни поисковики обнаружили место, где находился мотоцикл, и окурки от папирос «Север».

Отмечается, что у Владимира Сапогова есть 50-летний сын Игорь, который занимается поисками отца (младший сын Михаил умер в 2008-м). Супругу разыскиваемого зовут Раиса Сапогова.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Владимире Сапогове, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru.