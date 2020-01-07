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Трое белорусов остаются в псковской больнице после произошедшего 30 декабря ДТП с автобусом

Трое белорусов, пострадавших в ДТП с автобусом в Псковском районе 30 декабря 2019 года, остаются в Псковской областной больнице, сообщает информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Белоруссии.

Отмечается, что состояние продолжающих лечение в Пскове белорусов оценивается как «средней тяжести».

 30 декабря около 2:50 на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Подборовье Псковского района рейсовый автобус по маршруту «Минск – Санкт-Петербург»  съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.

После аварии в Псковскую областную больницу были доставлены 13 взрослых, шестеро из которых получили амбулаторную помощь. Среди пострадавших также были двое детей. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.

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