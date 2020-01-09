Поезд «Ласточка» из Пскова в Петербург задержался в пути на полчаса

10:43, 09 января 2020, ПАИ

Скоростной поезд «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург вечером 8 января задержался в пути, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Около 22:25 поезд остановился рядом с аэропортом «Пулково». Машинист, обращаясь к пассажирам, сообщил, что впереди «Ласточки» идет грузовой состав, в связи с чем, точное время прибытия в Петербург назвать невозможно.

После объявления, как пишут очевидцы, по вагонам прошли проводники, которые уточнили у пассажиров, не опаздывает ли кто-то на самолет или другие поезда.

Прибытие «Ласточки» на Балтийский вокзал ожидалось в 23:02, однако поезд задержался в пути на 30 минут.