Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ

10:46, 09 января 2020, ПАИ

Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ в январе, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В соответствии с государственной программой вооружения в 76-ю дивизию поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Будущие экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск.

В торжественной обстановке новую технику передадут военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка.